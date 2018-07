Prévia da confiança da indústria indica recuo de 0,8% em novembro--FGV

De acordo com os dados preliminares, o Índice da Situação Atual (ISA) recuou 0,6 por cento em relação ao mês anterior, para 106,2 pontos. Já o Índice de Expectativas (IE) caiu 1,1 por cento, para 104,0 pontos.

O Nível de Utilização da Capacidade Instalada alcançou 84,0 por cento em novembro, ante 84,2 por cento em outubro.

A indústria tem sofrido para voltar a mostrar uma recuperação mais consistente. Em setembro, a produção do setor registrou queda de 1 por cento sobre o mês anterior, o pior resultado em oito meses e interrompendo uma sucessão de três meses de expansão da atividade.

Isso ajudou na queda de 0,52 por cento em setembro do Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br), uma espécie de sinalizador do Produto Interno Bruto (PIB), mostrando que a recuperação econômica ainda não ganhou força apesar da aceleração no terceiro trimestre.

(Por Camila Moreira)