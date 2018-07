Prévia da confiança da indústria mostra avanço de 1,5% em agosto--FGV

Se confirmado, o resultado pode levar o ICI ao maior nível desde julho de 2011 após duas quedas consecutivas, embora ainda continue inferior à média recente de 105,5 pontos. O resultado final da pesquisa será divulgado em 27 de agosto.

O Índice da Situação Atual (ISA) avançou 3,1 por cento em relação ao mês anterior, para 105,8 pontos na prévia, o maior nível desde julho de 2011. Já o Índice de Expectativas (IE) recuou 0,2 por cento, para 102,6 pontos.

O Nível de Utilização da Capacidade Instalada (NUCI), por sua vez, alcançou 84,0 por cento na prévia de agosto, ante 83,7 por cento em julho.

A situação da indústria continua sendo o centro das preocupações do governo é a principal fonte de otimismo no mercado. Embora a produção do setor tenha subido 0,2 por cento em junho frente a maio, o resultado ficou abaixo das expectativas do mercado.

Entretanto, na semana passada, o Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br) mostrou sinais de que a atividade econômica vem dando indicações de recuperação ao apresentar alta de 0,75 por cento em junho.

(Por Camila Moreira)