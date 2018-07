Prévia da confiança da indústria mostra recuo de 0,3% em julho--FGV

Segundo a FGV, com a confirmação do resultado, o ICI registrará segunda queda consecutiva no ano e o menor índice desde fevereiro passado.

De acordo com os dados preliminares, a diminuição da confiança foi influenciada pela piora das avaliações em relação ao momento presente.

O Índice da Situação Atual (ISA) recuou 1,1 por cento, para 103,3 pontos, o menor desde janeiro passado (103,0). Já o Índice de Expectativas (IE) avançou 0,5 por cento, para 102,5 pontos.

O Nível de Utilização da Capacidade Instalada (NUCI) ficou estável em 83,8 por cento na prévia de julho, idêntico à média de cinco anos, informou ainda a FGV.

A atividade da indústria é o principal fator que impede uma recuperação mais robusta da economia brasileira. Em maio, a produção do setor caiu 0,9 por cento, enquanto que o emprego recuou 0,3 por cento.

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulga em 1o de agosto os dados sobre a produção industrial de junho.

Frente a esse cenário, o governo já anunciou várias medidas de estímulo, como benefícios fiscais a indústrias e consumidores, além de aumento das compras federais.

Também atua neste sentido o Banco Central. Na semana passada, o Comitê de Política Monetária (Copom) voltou a reduzir a taxa básica de juros em 0,50 ponto percentual, para a mínima histórica de 8 por cento ao ano. O próprio BC já reduziu sua projeção para o crescimento da economia brasileira neste ano de 3,5 para 2,5 por cento ao ano.

(Por Camila Moreira)