Prévia da confiança da indústria recua 0,5% em junho--FGV

Segundo a FGV, a queda da confiança em junho foi motivada por expectativas menos otimistas em relação aos meses seguintes.

Na versão preliminar, o Índice de Expectativas (IE) caiu 1,6 por cento, para 101,7 pontos, o menor nível desde fevereiro passado (101,3).

Já o Índice da Situação Atual (ISA) avançou 0,5 por cento, ao passar para 104,0 pontos, o mesmo índice registrado dois meses atrás.

O Nível de Utilização da Capacidade Instalada (NUCI) alcançou 83,7 por cento na prévia de junho, 0,2 ponto percentual abaixo do mês anterior e 0,1 ponto inferior à média dos últimos cinco anos, informou a FGV

A atividade da indústria ainda preocupa o governo e os agentes econômicos, uma vez que não consegue dar sinais consistentes de recuperação.

Em abril, a produção industrial registrou a segunda queda seguida, ao recuar 0,2 por cento frente a março. Isso ajudou o Produto Interno Bruto (PIB) a crescer apenas 0,2 por cento no primeiro trimestre do ano comparado com os últimos três meses de 2011, mostrando que a economia brasileira ainda encontra dificuldades em deslanchar.

Diante desse cenário, e já tendo abandonado a previsão inicial de crescimento de 4,5 por cento do PIB para este ano, o governo tem buscado maneiras para fazer a atividade econômica no país voltar a crescer com mais vigor, adotando novas medidas de incentivo.

A última foi na semana passada, quando o governo anunciou uma linha de crédito de 20 bilhões de reais para que os estados possam realizar investimentos em infraestrutura.

