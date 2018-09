Previdência tem déficit de R$ 3,9 bilhões em agosto

O dado representa uma queda de 32,5 por cento frente ao déficit de 5,816 bilhões de reais registrado em agosto do ano passado, em dado corrigido pela inflação medida pelo INPC.

No acumulado do ano, o déficit da Previdência somou em agosto 25,882 bilhões de reais, queda de 21,7 por cento em relação ao mesmo período do ano passado, quando estava em 33,055 bilhões de reais.

O resultado de agosto deve-se a uma arrecadação líquida total de 20,450 bilhões de reais e despesas de 24,376 bilhões de reais. Na comparação com o mesmo mês do ano passado, a arrecadação cresceu 9,9 por cento e a despesa permaneceu praticamente estável, com variação negativa de 0,2 por cento.

(Reportagem de Tiago Pariz)