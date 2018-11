Previsão aponta baixa umidade do ar em todo Sudeste Os níveis de umidade do ar vão continuar baixos na região Sudeste do País durante esta semana, principalmente em São Paulo, no Triângulo Mineiro e no centro-sul de Minas Gerais, segundo informações do instituto Climatempo. Os níveis podem chegar a valores considerados de alerta pela Organização Mundial da Saúde (OMS) - entre 21% e 30%.