Previsão aponta chuva no Norte do País e geada no Sul

A massa de ar frio e seco continuará atuando no centro-sul do País, o que inclui Mato Grosso do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro e sul de Minas Gerais, áreas onde as temperaturas máximas seguirão um baixas. Muitas nuvens são esperadas no norte de Minas Gerais, Espírito Santo e nordeste de Goiás. Nas outras áreas do centro e sul do Brasil, o céu estará com poucas nuvens.

Entre o leste e o interior da Região Sul e o leste e o nordeste de São Paulo há possibilidade de formação de nevoeiros. Durante a tarde, a umidade relativa do ar deverá ficar em torno de 30% e até abaixo desta marca entre Mato Grosso do Sul, oeste, centro e norte de São Paulo, Triângulo Mineiro, Goiás, e sul e leste de Mato Grosso.

São Paulo

O dia de hoje começou com temperaturas baixas e forte neblina em alguns bairros da capital paulista. Durante a madrugada, em média, os termômetros oscilaram entre 7ºC e 8ºC, mas nos pontos mais extremos da cidade foram registrada temperaturas mais baixas. De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Prefeitura, em Parelheiros, no extremo sul da cidade, a temperatura chegou a 2ºC por volta das 5 horas. Porém, o sol volta a predominar, favorecendo a elevação da temperatura que deve chegar aos 21ºC.

Ainda segundo o CGE, a previsão é de que a massa de ar frio e seca perca força e para amanhã, já não são esperadas temperaturas tão baixas. Os termômetros devem oscilar entre mínima de 13ºC e máxima de 24ºC. No sábado, a passagem de uma frente fria pelo litoral do Sudeste mantém o tempo nublado e com previsão de chuvas fracas na faixa leste do Estado, que inclui a capital paulista.