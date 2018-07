Previsão aponta tempo instável no litoral de SC e RS

A Zona de Convergência de Umidade atuará desde o sul do Amazonas até o norte do Espírito Santo e o sul da Bahia e provocará pancadas de chuva nesta faixa. O calor e a alta umidade do ar provocarão pancadas de chuva em boa parte do Maranhão e do Piauí e em áreas da Bahia, além de boa parte da Região Norte, em Mato Grosso, em Goiás, em Minas Gerais e no Rio de Janeiro.

Há pequena chance de pancadas de chuva na Serra da Mantiqueira em São Paulo e na Grande capital paulista. De acordo com a previsão, o dia será de sol entre poucas nuvens no interior da Região Sul, em Mato Grosso do Sul, no centro-oeste de São Paulo e entre o norte do Maranhão e o nordeste da Bahia.