Previsão da Intel para o 4o tri frustra expectativas

Os resultados da Intel no terceiro trimestre nesta terça-feira acompanharam um alerta da fabricante de chips de que a demanda em setembro foi mais fraca do que o esperado e de que a receita iria cair um pouco abaixo de sua previsão .

Com a desaceleração do crescimento econômico na China, Estados Unidos e Europa, analistas esperam que as empresas globais do setor recuem ligeiramente este ano, a primeira queda anual desde 2001.

A Intel disse que a margem bruta do quarto trimestre deve ser de 57 por cento, ou 58 por cento non-GAAP, ambos mais ou menos dois pontos percentuais.

Wall Street esperava que a margem bruta da Intel fosse próxima de 62 por cento, em média, no último trimestre do ano. Alguns alertaram que a fabricante de chips pode encontrar dificuldades em consolidar sua rentabilidade à medida em que tablets continuam atraindo compradores.

No terceiro trimestre, a receita da Intel foi de 13,5 bilhões de dólares, comparados com os 14,2 bilhões de dólares um ano antes. Analistas esperavam receita de 13,23 bilhões de dólares para o terceiro trimestre, de acordo com a Thomson Reuters I/B/E/S.

A maior fabricante mundial de chips estima receita de 13,6 bilhões de dólares no quarto trimestre, com faixa de tolerância de 500 milhões de dólares para cima ou para baixo. Analistas esperam, em média, receita de 13,74 bilhões de dólares no atual trimestre.

O lucro líquido foi de 2,97 bilhões de dólares, ou 0,58 dólar por ação, comparado com os 3,47 bilhões de dólares, ou 0,65 dólar por ação, no mesmo período do ano passado.

