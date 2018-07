Previsão de astrólogos gera boom de casamentos em Nova Délhi

Casamento é um verdadeiro negócio na Índia: apesar da recessão, movimenta US$ 10 bilhões por ano NOVA DÉLHI - Depois do anúncio dos astrólogos da chegada de tempos pouco favoráveis ao casamento em Nova Délhi, dezenas de milhares de famílias hindus se apressaram para casar os filhos na capital indiana. "Quando Vênus se oculta, os deuses vão dormir e, nesses dias, ninguém pode se casar", explicou à Agência Efe o astrólogo e sacerdote hindu Vaipayee, que qualificou 16 de fevereiro como "especialmente auspicioso" e 19 como "a última oportunidade" para o casamento antes do abrasador mês de março. As estrelas foram este inverno avaras em datas boas para os noivos hindus e fomentaram a ganância dos organizadores de cerimônias, que subiram os preços à vontade em uma cidade em que estavam previstos mais de 30 mil casamentos apenas para esta terça-feira, 16. Uma indústria como a do casamento não entende de recessão na Índia, onde a união é o máximo acontecimento para os namorados e sua família: com um valor calculado em US$ 10 bilhões, o setor cresce 25% ao ano. Escolhida a data, o estresse se apodera da família, que começa com a prolixa tarefa de preparar a lista de convidados e de entregar em mãos os convites mais importantes. Em meio a isso, um furacão de compras: roupas luxuosas e joias espetaculares não só para os noivos, mas também para a família convidada. Apesar do intenso frio, o casamento se realiza de noite e ao ar livre em uma cidade que parece pequena para acolher tantas cerimônias e tantos visitantes nas mesmas datas. Os hotéis estão lotados e, com apenas cerca de 100 salões de casamento disponíveis, tendas coloridas instaladas em parques, perto das casas dos noivos ou em mansões alugadas servem para lembrar que metade de Délhi está casando nos últimos dias. Um toque "kitsch" adorna Délhi enquanto os deuses seguem acordados: tendas com formas de Taj Mahal, flores e sinais luminosos, noivos vestidos de vermelho e ouro, e felizes comitivas nupciais interrompendo o trânsito contribuem para deixar mais movimentada a já caótica capital indiana.