Previsão de chuva aumenta risco nas estradas em SP

A concessionária que administra a área não programou operação especial com reversão de faixas nesse trecho, de pista simples, pois não prevê tráfego muito acima do normal durante o feriado. Até a divisa com o Paraná, o motorista vai encontrar um ponto com tráfego em meia pista no km 489,5 e tráfego em faixa única num trecho de 500 metros no km 508, em Cajati.

Quem seguir para o interior pela rodovia Castelo Branco (SP-280) não poderá usar o retorno do km 93, em Porto Feliz, interditado para obras. Na rodovia Raposo Tavares (SP-270), que liga a capital ao sudoeste paulista, será preciso atenção no trecho entre Araçoiaba da Serra e Itapetininga: a estrada está sendo duplicada e, em muitos pontos, os acostamentos foram suprimidos em razão das obras.

De Itapetininga a Angatuba, trechos que foram recapeados ainda não receberam sinalização de solo. Daí em diante, até Itaí, o asfalto apresenta defeitos e ondulações. Há trechos em acostamentos e pontos sujeitos a alagamento em caso de chuva.