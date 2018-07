De acordo com as imagens de radar, áreas de instabilidade vindas do interior de São Paulo já atingem a Região Metropolitana e chove forte nas cidades de Caieiras, Franco da Rocha, Cajamar, Francisco Morato, Santana de Parnaíba e Santa Isabel.

A tendência é de que a área de chuva se desloque lentamente pelos bairros das zonas oeste e norte, com potencial para rajadas de vento e descargas elétricas.