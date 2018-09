Previsão de chuva neste domingo em todo o País

O domingo será chuvoso em todo o País, de acordo com dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), vinculado ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. No Sudeste, o tempo fica nublado com pancadas de chuva no Espírito Santo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, além de São Paulo. Na região sul, há possibilidade de chuva em áreas isoladas no Paraná, Santa Catarina e no leste e norte do Rio Grande do Sul. Depois de um final de semana ensolarado na capital paulista, o tempo deve virar neste domingo (16), com a chegada ao Estado de uma massa de ar frio vinda da região Sul do País. Previsão do Inmet é que por volta das 16 horas começa a chover fraco na cidade e, no final do dia, a temperatura caia a 17ºC. No Centro-Oeste, a previsão é de tempo nublado a encoberto, com pancadas de chuva e trovoadas no Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso e no norte, oeste e nordeste do Mato Grosso do Sul. Na região nordeste, tempo nublado com pancadas de chuva no sudeste e oeste da Bahia e no centro e sul do Maranhão. Há possibilidade de chuvas isoladas no sul do Piauí, litoral do Ceará, leste do Rio Grande do Norte, centro e leste da Paraíba e de Pernambuco e no leste de Alagoas. No Norte, deve chover forte em Rondônia e Tocantins. O tempo fica encoberto em Roraima, Amazonas e Acre.