Previsão de chuva pode agravar enchentes na China

A previsão de forte chuva nos próximos dias está causando preocupação na China, onde enchentes mataram pelo menos seis pessoas e deixaram milhões desabrigados na última semana. Nove províncias foram atingidas. O ministério de assuntos civis da China diz que 1,6 milhão de pessoas foram evacuadas das áreas mais afetadas nos últimos dez dias. Mais de 70 mil foram evacuadas do condado de Wnchuan, na província de Sichuan, que no mês passado sofreu com um forte terremoto. Os tremores deixaram mais de 87 mil mortos e desaparecidos e 5 milhões de desabrigados. As enchentes destruíram dezenas de milhares de casas e deixaram zonas rurais completamente alagadas. O governo afirma que as enchentes são as piores em muitas décadas. O prejuízo até agora seria de US$ 2,1 bilhões. Soldados foram enviados para monitorar as margens dos rios do sul. Autoridades chinesas alertaram que o rio Amarelo, o segundo maior do país, pode transbordar. Agências de ajuda humanitária estão tentando distribuir barracas para os mais atingidos. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.