Previsão de chuvas deixa Defesa Civil de SC em alerta A Defesa Civil de Santa Catarina está em alerta devido aos riscos de novos deslizamentos por conta da possibilidade de pancadas de chuvas entre o oeste e o litoral sul do Estado na manhã de hoje, segundo o Epagri/Ciram. De acordo com os meteorologistas, também devem ocorrer pancadas isoladas de chuva no litoral norte, Vale do Itajaí e Florianópolis, podendo chover entre 5 e 15 milímetros. "O que preocupa são as condições do solo em algumas regiões, pois apesar do volume de chuva não ser grande, ao ocorrer em forma de pancada e como o solo já está encharcado podem ocorrer novos deslizamentos de terra", explica o diretor da Defesa Civil catarinense, major Márcio Luiz Alves. Hoje a condição de chuva persiste associada à circulação marítima, que provoca precipitação de forma intermitente, alternando com períodos de melhorias. O maior volume acumulado é esperado para a região de Joinville, podendo alcançar entre 10 a 15mm. De acordo com a Defesa Civil, a chuva pode vir a prejudicar os trabalhos de buscas realizados no Morro do Baú, na cidade de Ilhota. "Se houver risco de novos deslizamentos os trabalhos precisarão ser suspensos", afirma Alves.