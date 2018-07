Previsão de lucro da Samsung não alcança estimativas devido a bônus pagos A Samsung teve um lucro menor do que até a previsão mais conservadora de analistas no período outubro-dezembro, após desembolsar estimado 1 bilhão de dólares em bônus para marcar os 20 anos desde que o presidente do Conselho da empresa a colocou no caminho para se tornar uma gigante global.