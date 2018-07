Previsão de pancadas de chuva em boa parte do País

O dia ficará nublado e com pancadas e chuva, localmente fortes, na região Norte do País, no leste do Rio Grande do Sul e sudeste de Santa Catarina. Os acumulados de chuva poderão ser mais significativos no leste do Rio Grande do Sul e sudeste de Santa Catarina, onde os ventos também serão de forte intensidade.

No leste do Piauí, interior do Ceará, no Rio Grande do Norte, leste do Rio e de Goiás, sudeste do Espírito Santo e do Tocantins, no Distrito Federal, extremo oeste da Bahia o dia será de sol com variação de nuvens e pequena chance de pancadas de chuva a qualquer momento. Dia de sol e poucas nuvens no leste da região Nordeste, interior da Bahia e de Minas, do Piauí, Pernambuco, na Paraíba, oeste de Alagoas, sul do Ceará.

Na maior parte de São Paulo, sul e leste de Minas, demais áreas do Rio e no interior de Goiás, sul do Tocantins e no Espírito Santo, o dia terá pancadas de chuva isoladas, à partir da tarde. Poderá chover no Recôncavo Baiano. Nas demais áreas da região o dia será de sol com nebulosidade variável e pancada de chuva isolada. As informações são do CPTEC.