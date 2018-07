Previsão de pancadas de chuva em grande parte do país

Já no leste e nordeste de São Paulo, sul de Minas, sul e leste do Rio e sudeste do Rio Grande do Sul o sol aparecerá entre poucas nuvens. O dia ficará instável, com poucas aberturas de sol e chuva a qualquer momento no leste e sul da Bahia, leste do Espírito Santo e nordeste do Rio.

No nordeste da Região Nordeste, interior de Minas e do Rio Grande do Sul, as chances de pancadas de chuva serão menores, e à tarde. Nas demais áreas do país o dia será de muita nebulosidade e pancadas de chuva. Atenção para as pancadas de chuva que poderão ser fortes, na maior parte do País. Temperatura amena em Santa Catarina.