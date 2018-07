Previsão de pancadas de chuva forte hoje

O céu ficará nublado e ocorrerão fortes pancadas de chuva a qualquer hora entre o centro-norte do Piauí, no Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco e também no centro-sul do Mato Grosso do Sul, grande parte do Paraná e do centro-norte de Santa Catarina.

Nos Estados de São Paulo, Minas, oeste e centro-sul do Espírito Santo e no Rio, o sol aparece e haverá variação de nuvens e as pancadas de chuva ocorrerão a partir da tarde e em alguns pontos serão fortes.

O dia amanhece com sol, mas a instabilidade aumenta a partir da tarde no oeste de Santa Catarina, onde também choverá em forma de pancada isolada. Nas demais áreas do país o sol aparece entre poucas nuvens. No Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, a temperatura estará um pouco mais amena. As informações são do CPTEC.