Previsão de pancadas de chuva no centro-norte do País

As áreas de instabilidade também provocarão pancadas de chuva que poderão ser localmente forte no oeste de Minas, no Maranhão, centro-norte do Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba e norte de Pernambuco.

As pancadas de chuva com menor intensidade ocorrerão no sul da Bahia, no Espírito Santo, triângulo mineiro e norte de São Paulo. No leste de São Paulo e região serrana do Rio o dia será nublado.

Já na capital fluminense e no litoral paulista, o dia será de muitas nuvens, poucas aberturas de sol e chuva em algumas áreas. No sudoeste do Rio Grande do Sul, o sol predominará. Nas demais áreas do país o sol aparece entre poucas nuvens. As informações são do CPTEC.