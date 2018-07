Previsão de pancadas de chuva no Centro-Norte do País

No litoral do leste do Nordeste, nos Estados do Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia, o tempo estará instável com pequena chance de chuvas. No interior desses Estados haverá sol na maior parte do período entre poucas nuvens.

No sudeste do Brasil, haverá predomínio de sol e, no litoral, tempo parcialmente nublado. Nas demais áreas do País, o sol aparecerá com mais nebulosidade no leste das Regiões Sul e Nordeste. No Sul, haverá possibilidades de chuva, principalmente, no período da tarde. Em algumas localidades haverá chance de chuva forte.