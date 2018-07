Previsão de pancadas de chuva no norte e centro-oeste A quinta-feira terá pancadas de chuva em grande parte do norte e do centro-oeste do país, de acordo com previsão do Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC). A passagem de uma frente fria provocará chuva forte ao longo do dia e queda na temperatura máxima no RS.