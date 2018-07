Previsão de receita trimestral da Nvidia fica abaixo de previsões

A empresa registrou receita de 1,107 bilhão de dólares no quarto trimestre, ante 953 milhões de dólares no mesmo período no ano anterior.

A Nvidia afirmou que a receita no atual trimestre será de 940 milhões de dólares, mais ou menos 2 por cento.

Analistas esperavam receita de 1,102 bilhão de dólares no trimestre que acabou em janeiro e 1,067 bilhão de dólares no trimestre concluido em abril, de acordo com a Thomson Reuters I/B/E/S.

O lucro líquido no quarto trimestre foi de 174 milhões de dólares, ou 0,28 dólar por ação, ante 116 milhões de dólares, ou 0,19 dólar por ação, no mesmo trimestre no ano passado.

(Reportagem de Noel Randewich)