Previsão é de chuva durante 2º turno das eleições em SP

A previsão de chuva abrange toda a região leste do Estado, onde está a capital paulista, o litoral e o Vale do Paraíba. As precipitações são esperadas também no final do sábado. Segundo o centro de previsão, mesmo com chuva os termômetros registrarão temperaturas elevadas neste final de semana.

No sábado, a máxima pode chegar ao pico de 37ºC no norte e oeste do Estado de São Paulo e atingir os 30ºC na capital e litoral. A mínima não passa dos 22ºC na região norte e oeste, enquanto pode ser de 18ºC na faixa leste do Estado.

O sol pode aparecer, apesar na nebulosidade prevista. A pouca incidência do sol manterá a umidade elevada e a sensação de abafamento - que já foi sentida ao longo desta semana na capital. Há previsão de pancadas de chuva durante a tarde e início da noite, segundo o CPTEC.

No domingo, a possibilidade de chuvas ao fim da tarde continua alta, prevê o centro. Ainda com céu nublado, as máximas na capital não passam dos 30ºC, temperatura que deve ser sentida no início da tarde. Na região norte e oeste do Estado, os termômetros podem atingir o pico de 37ºC.

A menor temperatura deve ser computada pelas estações do CPTEC ainda na madrugada do domingo de eleições, segundo o centro de previsão. O valor esperado é de 21ºC na capital e litoral paulistas e de 23º no restante do Estado.

Prática de esportes

A instabilidade da atmosfera associada à elevação dos termômetros fazem com que a umidade relativa do ar siga alta. Com céu nublado e ar úmido o paulistano pode aproveitar o final de semana para a prática de exercícios físicos ao ar livre. "As condições estão favoráveis para a prática esportiva, é bom aproveitar", diz a meteorologista do CPTEC, Ludmila Tochmann.