Previsão é de chuva em parte do Sudeste do Brasil O domingo será nublado com pancadas de chuva entre Minas Gerais, parte de Goiás e do Mato Grosso, sul do Maranhão e boa parte da região Norte do País. No litoral sul da Bahia e extremo nordeste do Espírito Santo, o dia tende a ser nublado e com períodos de chuva. Chuva mais isolada e fraca atingirá a faixa leste que vai do Espírito Santo ao extremo nordeste do Rio Grande do Sul, segundo o Climatempo.