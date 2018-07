Previsão é de chuva no Norte e Nordeste

O calor e a alta umidade do ar provocarão pancadas de chuva no Acre, Rondônia, Amazonas e no centro e norte do Pará, Rondônia e Roraima. Na faixa litorânea do Nordeste o tempo ficará instável, com condição para chuvas isoladas no sul da Bahia. Haverá condição para pancadas de chuva a partir da tarde no Rio Grande do Norte, Ceará e no norte do Piauí e Maranhão.

Entre o leste do Rio Grande do Norte e norte da Bahia, Mato Grosso do Sul, Paraná e São Paulo, haverá variação de nebulosidade. Entre o nordeste de Minas e Espírito Santo haverá muitas nuvens. O dia fica nublado entre o nordeste do Rio Grande do Sul, leste de Santa Catarina e Paraná.

No litoral destes Estados e entre o litoral norte do Rio e o Espírito Santo, haverá chance de chuva isolada. Nas demais áreas do País o sol aparecerá entre poucas nuvens. Haverá condição de formação de nevoeiros pela manhã em áreas da porção oeste da Região Sul, sul do Mato Grosso do Sul, central de São Paulo e sul de Minas. As informações são do CPTEC.