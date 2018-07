Previsão é de mais chuva amanhã em Belo Horizonte Choveu em Belo Horizonte nos dois primeiros dias de 2012 mais de 50% do esperado para todo janeiro, informou nesta tarde a Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig). A média estimada para o mês é 274 milímetros, mas, da 0h de domingo às 16h desta segunda-feira, o volume de água alcançou 163 milímetros. As previsões da Cemig são de mais de chuva nesta terça-feira, principalmente nas regiões Norte e Vale do Rio Doce. O Estado já tem quatro mortes confirmadas no período chuvoso. O número pode chegar a seis porque duas pessoas estão desaparecidas.