Previsão é de pancadas de chuva no Brasil hoje

O dia ficará com muitas nuvens e pancadas de chuva em grande parte das regiões norte, centro-oeste e na faixa entre Goiás, norte de São Paulo e sul de Minas, onde pode chover forte com chance de queda de granizo. No sul do Rio Grande do Sul também pode chover forte a partir da tarde.

Nas demais áreas do sul do País, o tempo ficará com sol entre poucas nuvens, com pequena chance de pancadas de chuva rápida a partir da tarde no interior desta região. Entre o Tocantins, Maranhão, Piauí, Ceará e Rio Grande do Norte o dia fica com muitas nuvens e chance de pancadas de chuva a qualquer hora do dia, principalmente a partir da tarde.

Pode chover também no litoral da Bahia. Sol entre poucas nuvens e chance de pancadas de chuva a partir da tarde nas demais áreas de São Paulo, leste de Minas e Rio. Nas demais áreas do país o sol aparece entre poucas nuvens.