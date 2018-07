Previsão para Minas Gerais é de mais chuva

O último boletim divulgado pela Coordenadoria Estadual Defesa Civil de Minas Gerais afirma que o tempo deve ficar instável neste domingo, 1, com chuvas significativas em todas as regiões do Estado. O motivo é uma nova frente fria que se instalou sobre o litoral do Sudeste brasileiro. Ainda segundo o boletim, há risco de acentuado volume de chuvas, especialmente nos municípios situados nas regiões Centro, Leste e Norte mineiro. Na Região Metropolitana de Belo Horizonte a temperatura máxima deve atingir 27ºC.

Segundo a Defesa Civil, a cidade de Belo Horizonte teve o dezembro mais chuvoso desde 1910, data de inicio das medições meteorológicas pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O total de chuva em dezembro de 2011 foi de 720mm, enquanto a média histórica para o mês é de 320mm.

Nas últimas 24 horas, a principal ocorrência em Minas Gerais foi no município de Santo Antônio do Rio Abaixo, onde uma idosa de 74 anos está desaparecida, depois que o córrego dos Bambus transbordou no sábado, arrastando a casa da vítima. As buscas do Corpo de Bombeiros continuam.

Desde o período de chuvas, que começou em outubro, a Defesa Civil contabiliza um total de 102 municípios atingidos mais fortemente, sendo que 44 decretaram situação de emergência. Segundo dados coletados junto às prefeituras, 9.365 pessoas estão desalojadas no Estado, 404 desabrigadas, 32 ficaram feridas e duas pessoas morreram.