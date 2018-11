PRF: 80 morreram nas BRs no feriado de 1º de Maio Oitenta pessoas morreram em 1.773 acidentes nas estradas federais do Brasil entre quinta-feira e ontem e 1.095 ficaram feridas. Os dados do feriado prolongado do Dia do Trabalhador foram divulgados pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) hoje. Segundo a corporação, em comparação ao feriado prolongado da Semana Santa deste ano, houve queda de 5,35% no total de acidentes, de 5,88% no de mortos e de 4,28% no de feridos. No entanto, a PRF informou que o movimento nas BRs foi menor que o registrado na Semana Santa.