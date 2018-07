PRF anuncia flagra de aliciamento de 34 trabalhadores A Policia Rodoviária Federal apreendeu hoje um caminhão-baú que transportava 34 trabalhadores, entre eles um menor de 14 anos, pela BR-116, na altura de São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba, no Paraná. De acordo com a PRF, os trabalhadores foram aliciados na cidade de Patos, na Paraíba, para vender artesanato nos litorais catarinense e gaúcho. Eles saíram de Patos na segunda-feira. O motorista do caminhão foi multado em R$ 191 por transporte de passageiros em compartimento de carga. Já o suposto aliciador vai responder ao Ministério do Trabalho por manter trabalhadores sem registro, empregar menor e transportar trabalhadores irregularmente. Ele está sujeito a penas administrativas. No Ministério Público do Trabalho, o suposto aliciador se comprometeu a arcar com as despesas de hospedagem e retorno de todos os passageiros à cidade de origem.