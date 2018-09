PRF apreende 13 kg de crack em carro no interior do PR A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu nesta manhã 13 quilos de crack que estavam escondidos no tanque de combustíveis de um carro em Santa Terezinha de Itaipu, no interior do Paraná. O carro que transportava o entorpecente foi abordado durante uma fiscalização em frente ao posto policial, na BR-277, por volta das 6 horas. O motorista do veículo, de 29 anos, disse aos policiais que levaria a droga para Joinville (SC). Ele foi preso e encaminhado para a Delegacia de Santa Terezinha de Itaipu.