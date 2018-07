PRF apreende 15 quilos de pasta de cocaína no interior de SP São Paulo, 10 - A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 15 quilos de pasta base de cocaína na madrugada desta terça-feira, 10, na altura do quilômetro 78 da Rodovia Presidente Dutra, em Roseira, no interior paulista. De acordo com a PRF, a droga estava dividida em 15 tabletes e foi encontrado numa mala que estava no bagageiro inferior de um ônibus da Viação 1001. O passageiro Antonio Carlos de Oliveira, 53 anos, foi apontado como proprietário do entorpecente por meio do ticket de bagagem. Ele foi detido e encaminhado, junto com a cocaína, à delegacia de Polícia Civil da cidade.