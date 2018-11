PRF apreende 15 t de produtos para fabricar cigarros

Segundo a PRF, eles apresentaram uma nota fiscal de mudança, como se estivessem transportando móveis. Os policiais desconfiaram do documento e do tamanho da carreta, que seria muito grande para a mudança, e descobriram o material escondido. O motorista disse aos agentes que buscou a carga em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, e estava levando para Natal, capital do Rio Grande do Norte.

Entre o material apreendido, havia embalagens para cigarro, papel, selos e tabaco, além de uma máquina para embalar os maços. Parte do material tinha selo de identificação do Paraguai. Ainda segundo a PRF, o casal informou que receberia R$ 1.200 pelo transporte dos produtos. Os suspeitos e a carreta foram encaminhados à Polícia Federal.