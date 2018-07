PRF apreende 18 kg de haxixe em Ourinhos (SP) A Polícia Rodoviária Federal fez nesta sexta-feira à tarde a maior apreensão de haxixe deste ano no Estado de São Paulo. A droga foi apreendida na Rodovia Transbrasiliana (BR-153), em Ourinhos, na divisa de São Paulo com o Estado do Paraná. Foram encontrados 18 quilos de droga escondidos em compartimentos internos de um veículo procedente de Dourados, no Mato Grosso do Sul. O haxixe seria distribuído na capital paulista. A ação da PRF nesse trecho da rodovia, conhecido como rota do tráfico de drogas vindas do Paraguai, foi reforçada depois da reunião do governador Geraldo Alckmin com o ministro da Justiça, José Eduardo Cardozo, para o combate conjunto à violência em São Paulo.