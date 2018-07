PRF apreende 3 toneladas de maconha no MS Cerca de três toneladas de maconha que estavam sendo transportadas por um caminhão foram apreendidas pela Polícia Rodoviária Federal na manhã deste domingo (23), no km 530 da Rodovia BR-163, em Jaraguari, no Mato Grosso do Sul. O motorista, ao ser surpreendido com a revista minuciosa dos agentes, não conseguiu disfarçar o nervosismo. Após a descoberta dos tabletes de maconha que estavam sob uma carga de farinha de arroz, ele confessou que sabia o que estava transportando e afirmou que o destino seria o Estado de Goiás.