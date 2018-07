PRF apreende 350 mil maços de cigarro no Paraná Uma carga de 350 mil maços de cigarros contrabandeados do Paraguai foi apreendida na manhã de hoje pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Laranjeiras do Sul, oeste do Paraná. Os cigarros, segundo a PRF, estavam em dois caminhões-baú roubados, com placas clonadas e documentos adulterados. Os veículos foram abordados durante uma fiscalização no quilômetro 452 da BR-277. Os dois motoristas foram presos em flagrante.