PRF apreende carne transportadas irregularmente Cerca de 3,6 toneladas de carne transportadas irregularmente foram apreendidas na madrugada desta quinta-feira, 22, na Rodovia BR-235, em Itabaiana, em Sergipe. O produto seria comercializado em feiras livres de Aracaju. Três veículos de passeio com a suspensão traseira bastante rebaixada em razão do peso transportado foram abordados pelos policiais rodoviários federais, que encontraram os diversos tipos de carne (bovina, suína, caprino e frango) transportados irregularmente e sem as mínimas condições de higiene e refrigeração necessárias.