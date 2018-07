PRF apreende carreta que transportava 5 t de maconha

Na nota fiscal, a carga do veículo estava registrada como 26 mil quilos de gergelim, mas quando os policiais subiram no reboque para confirmar o que estava sendo transportada, verificaram que debaixo dos sacos de gergelim estavam uma grande quantidade de fardos com tabletes de maconha.

O motorista, de 30 anos, não tinha antecedentes criminais e foi detido em flagrante. A carga do caminhão foi avaliada pelos policiais como valendo de R$ 3,5 a 5 milhões nos grandes centros urbanos.

Quadrilha

Policiais civis prenderam três integrantes de uma quadrilha especializada em tráfico de entorpecentes e apreenderam hoje mais de 50 quilos de cocaína. A ação aconteceu em vários endereços nas zonas leste e norte da capital paulista. Segundo a polícia, os rapazes que foram presos fazem parte do grupo criminoso que age nos presídios do Estado. O trio foi autuado em flagrante e vai responder por tráfico de entorpecentes e formação de quadrilha.

Após meses de investigações, os policiais descobriram que uma grande transação de drogas seria realizada. Eles passaram a monitorar o carro suspeito e interceptaram o motorista nas proximidades da ponte Cruzeiro do Sul, na Marginal Tietê. Ao revistarem o carro, conduzido por um dos suspeitos, os agentes encontraram 10 tijolos de cocaína escondidos sob o estepe. Em sua casa foi encontrada também a maior parte da cocaína - 40 quilos, distribuídos em duas mochilas escondidas embaixo da cama. Ele indicou o endereço para que a polícia encontrasse os outros dois rapazes.