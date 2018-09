PRF apreende cinco toneladas de maconha no Paraná A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu ontem em Cascavel (Paraná) cinco toneladas de maconha que iriam para o Rio de Janeiro. A droga estava escondida em um caminhão carregado com grãos de milho. Os dois homens que estavam no veículo foram presos em flagrante.