PRF apreende droga em ônibus na via Dutra Com auxílio de cães farejadores, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, na noite de ontem, um quilo de cocaína em um ônibus da Viação São Geraldo, que havia saído do terminal do Tietê, em São Paulo, com destino a Salvador (BA). O flagrante ocorreu na altura do quilômetro 204 da Via Dutra, sentido SP-RJ, em Arujá, na Grande SP. O passageiro, dono da droga, foi encaminhado à delegacia da cidade e autuado em flagrante.