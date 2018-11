PRF apreende fitoterápicos irregulares em rodovia no RJ

Os agentes abordaram uma caminhonete com placa do Espírito Santo na altura do km 78. Os frascos do medicamento foram encontrados no compartimento de carga. O motorista, de 35 anos, que não teve o nome divulgado, não apresentou documento fiscal ou autorização do Ministério da Saúde para o transporte.

Nos rótulos dos fracos, estavam impressos a composição, finalidade e o nome de quem seria o responsável técnico farmacêutico. No entanto, depois de consulta ao Conselho Regional de Farmácia, os agentes descobriram que o farmacêutico não constava nos cadastros. Entre o material apreendido, havia 22 tipos de medicamentos, desde remédios para problemas vasculares à depressão e impotência sexual. Os agentes encontraram também emagrecedores e complexos alimentares.

De acordo com a PRF, o motorista disse que fabricava os medicamentos em casa, em um galpão, e admitiu não possuir autorização da Anvisa. Ele foi encaminhado à 134ª DP (Campos), assim como o material apreendido. O suspeito foi autuado por manter, para comércio, medicamentos sem registro no órgão de vigilância sanitária competente.