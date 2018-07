PRF apreende fuzil e maconha em veículo abandonado no MS São Paulo, 11 - A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 464,2 quilos de maconha e um fuzil sem marca aparente e número de série dentro de uma Kombi abandonada às margens da BR-163, em Caarapó, no Mato Grosso do Sul. De acordo com a PRF, a apreensão aconteceu por volta das 11h30 e o veículo, com placas de Maringá, no Paraná, tinha indícios de problemas mecânicos. O caso foi encaminhado à Polícia Federal em Dourados, no Mato Grosso do Sul.