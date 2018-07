PRF apreende fuzis dos exércitos brasileiro e argentino

Também foram apreendidos cinco fuzis, dos quais um possui o Brasão do exército Brasileiro e outro do exército Argentino, e mais uma carabina de fabricação desconhecida, além de aproximadamente três mil munições para fuzil e pistola. Foi preso Cicero Robério Duarte da Silva, de 33 anos, que declarou ter sido contratado para transportar o material de Cuiabá, no Mato Grosso, para Fortaleza, no Ceará, pela quantia de R$ 5 mil.