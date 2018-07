PRF apreende mais de 100 quilos de crack no Paraná

CURITIBA - A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu na noite de quinta-feira, 10, em Santa Terezinha de Itaipu, no Paraná, 103 quilos de crack acondicionados em bexigas de festas, que estavam escondidas sob sacos de farinha de trigo em um carreta. De acordo com a polícia, esta foi a maior apreensão da droga realizada nos últimos anos no Paraná. O motorista, de 36 anos, foi preso em flagrante e disse que o carregamento seguiria para São Paulo.

A abordagem foi feita em operação de rotina dos policiais no posto rodoviário na BR-277. O comportamento do motorista acabou denunciando que poderia haver alguma coisa errada. Vários policiais foram destacados para vistoriar o caminhão e vasculhar toda a carga. A droga foi percebida quando eles olharam por baixo do carro e perceberam, por meio de buracos na carroceria, que havia objetos diferentes dos sacos de trigo em um fundo falso no assoalho. Contando com esta ocorrência, a PRF apreendeu 275 quilos de crack somente este ano no Paraná.