PRF apreende quase 1 t de maconha e armas no PR A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu nesta madrugada 918 quilos de maconha, dez quilos de crack e quatro metralhadoras em um caminhão-baú em Guarapuava, na região central do Paraná. O veículo foi parado durante fiscalização na BR-277. Segundo a PRF, o motorista, de 29 anos, entrou em contradição ao tentar explicar o motivo do caminhão estar vazio. Ao revistarem o veículo, os agentes encontraram as drogas e as armas dentro um teto falso. O motorista teria oferecido R$ 100 mil para ser liberado. Mas acabou detido por tráfico de drogas, posse ilegal de armas e corrupção ativa. O preso contou à PRF que receberia R$ 5 mil para levar o caminhão até um posto de gasolina em Curitiba. Com ele, foram apreendidos R$ 4,6 mil. Neste ano, a PRF apreendeu mais de 12 toneladas de drogas no Estado.