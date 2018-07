PRF apreende quase 4 mil pares de tênis no MS Duas carretas, transportando quase quatro mil pares de tênis contrabandeados, foram apreendidas na Rodovia BR-262, em Ternos, no Mato Grosso do Sul, pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). Durante vistoria nos caminhões, um do Estado de São Paulo e outro do Paraná, foram encontradas 160 caixas de calçados contendo 24 pares de tênis cada uma.