PRF apreende R$ 200 mil em notas falsas e cocaína Cerca de R$ 200 mil em notas falsas foram apreendidas ontem em Maracaju, no Mato Grosso do Sul, durante fiscalização em um ônibus na Rodovia BR-267. Uma mulher foi presa. As cédulas de R$ 50, totalizando R$ 197 mil, vieram do Paraguai e estavam sendo transportadas por uma senhora paraguaia, passageira de ônibus com itinerário Ponta Porã X Campo Grande. O destino final das cédulas era Brasília, onde seriam introduzidas no comércio local.