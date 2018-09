PRF apreende remédios alucinógenos em Ourinhos-SP A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu hoje medicamentos e anabolizantes que estavam escondidos dentro do tanque de um carro na rodovia Transbrasiliana, a BR-153. O veículo foi abordado em uma fiscalização de rotina no km 338, próximo à cidade de Ourinhos (SP). Ele havia saído de Foz do Iguaçu e seguia em direção a São Paulo. De acordo com a assessoria de imprensa da PRF, o mais provável é que os medicamentos tenham sido comprados no Paraguai.