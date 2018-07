PRF apreende três carretas com madeira ilegal no MS A Polícia Rodoviária Federal apreendeu três carretas com madeira irregular e descobriu um esquema de carimbos falsos da Receita Estadual de dois Estados. As apreensões, que totalizaram 150 metros cúbicos de madeira serrada, ocorreram entre a quinta e ontem na BR-163, no Mato Grosso do Sul, após denúncias anônimas pelo telefone 191. Seis pessoas acabaram presas.